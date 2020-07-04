sabato, Luglio 4, 2020
Breaking News

BOSSI: BORGHI (PD), NON MOLLARE, TORNA

AREE INTERNE: 30 MILIONI IN PIÙ’ PER LE IMPRESE GRAZIE A PROPOSTA…

OMOFOBIA: BOLDRINI (PD), EVITIAMO BUFALE E INSULTI SU LEGGE

PAPA FRANCESCO: PUNTARE SULLE ENERGIE RINNOVABILI PER SALVARE LA TERRA

MARKING THE BIRTH OF OUR GREAT NATION

MARKING THE BIRTH OF OUR GREAT NATION

MARKING THE BIRTH OF OUR GREAT NATION

DL RILANCIO: NARDI, PROROGA ECOBONUS AL 2022 PER LE CASE POPOLARI

CORONAVIRUS: IN TANZANIA I RESPIRATORI DONATI ANCHE DALLA CEI

DA BERGAMO AL MALAWI: RITA MILESI, UNA VITA PER I BAMBINI ORFANI

Agenparl
Image default
Home » Корабельная ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота вышла в море для проведения учения по применению ракетного вооружения

Корабельная ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота вышла в море для проведения учения по применению ракетного вооружения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (16:25)

Экипажи малого ракетного корабля (мрк) «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы (КУГ).

На первом этапе учения экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника.

На втором этапе КУГ выполнила цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

На завершающем этапе учения экипажи проведут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300307@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More