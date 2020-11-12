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Agenparl

Корабельная десантная группа Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после пятимесячного похода

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (08:31)

Сегодня во Владивосток из дальнего пятимесячного похода вернулась корабельная десантная группа (КДГ) в составе больших десантных кораблей «Николай Вилков», «Адмирал Невельской», «Ослябя» и «Пересвет».

В период плавания КДГ под командованием капитана 1 ранга Геннадия Поддубного была задействована в учениях флота с группировкой сил в дальней морской зоне и в военно-морском учении «Океанский щит-2020», в ходе которых впервые в истории высадила морской десант на необорудованное побережье Чукотского полуострова. В условиях Арктики экипажи десантных кораблей в интересах флота обеспечили перевозку личного состава, техники и грузов, провели в составе отряда ряд частных учений и тренировок.

За 158 ходовых суток каждый из кораблей прошел более 23 тыс. морских миль.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324165@egNews

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