domenica, Maggio 31, 2020
Breaking News

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARIA BARTIROMO OF FOX NEWS SUNDAY MORNING…

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARIA BARTIROMO OF FOX NEWS SUNDAY MORNING…

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH MARIA BARTIROMO OF FOX NEWS SUNDAY MORNING…

THREE FAMILIES TO FINLAND FROM AL-HOL CAMP VIA TURKEY

LE ROSE DI MARIA

DAME LOUISE CASEY’S STATEMENT ON CORONAVIRUS (COVID-19): 31 MAY 2020

SENZA SPIRITO SANTO LA MISSIONE è PROPAGANDA

COMMUNITIES SECRETARY’S STATEMENT ON CORONAVIRUS (COVID-19): 31 MAY 2020

FONDI EUROPA, BERLUSCONI: UTILIZZARE AL MEGLIO TUTTE LE RISORSE

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 31 MAY…

Agenparl

Конкурс на лучшую учебно-материальную базу по предметам боевой подготовки состоялся на 201-й военной базе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (22:59)

Специально созданная комиссия под руководством заместителя командира соединения полковника Александра Ложевича провела смотр учебно-материальной базы подразделений. Комиссия оценивала укомплектованность и состояние технических средств воспитания, наличие учебной литературы, наглядных пособий по выполнению нормативов, методических рекомендаций, а также мест хранения материальной базы.

По результатам оценки, лучшей была признана материальная база горного мотострелкового батальона под командованием майора Владимира Васильева.

Итоги конкурса показали, что подразделения ответственно подошли к данному мероприятию и качественно подготовили учебно-материальную базу к летнему периоду обучения.

Справочно: дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295181@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More