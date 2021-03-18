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Agenparl

КОНКУРС для аспирантов на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), gio 18 marzo 2021

Аспиранты 2-го и 3-го годов обучения и аспиранты 1-го года обучения, сдавшие кандидатские экзамены

Министерство науки и высшего образования  РФ объявило конкурс из числа аспирантов очного обучения, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, на получение стипендии Президента Российской Федерации или специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации на 2021–2022 уч. год.

Fonte/Source: https://pstu.ru/anons/2021/03/18/11274/

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