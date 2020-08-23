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Agenparl

Конкурсу «Танковый биатлон» дан старт

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020
23.08.2020 (22:00)

Сегодня Главным судьей конкурса «Танковый биатлон» генерал-майором Романом Бинюковым был дан старт заездам танковых экипажей в номинации «Индивидуальная гонка».

В день открытия Армейских международных игр-2020 первыми взять старт удостоились первые экипажи 1 дивизиона сборных Китая, Беларуси, Азербайджана и Сербии.

Все сборные, участвующие в первом заезде обладают большим опытом выступления в конкурсе и неоднократно становились призерами соревнований. Это было подтверждено ходом гонки. Из 20 мишеней были поражены 19. В ходе упорной борьбы победителем заезда стал экипаж сборной Китая с результатом 19 мин. 44 сек., вторым к финишу пришел экипаж белорусской сборной с результатом 21 мин.56 сек., третье место завоевал экипаж сборной Азербайджана, показав результат 22 мин. ровно. Четвертым стал экипаж Сербии с результатом 27 мин. 16 сек.

Впереди старты еще 41 экипажа.

24 августа в борьбу вступят все восемь сборных 2 дивизиона. В 11.00 стартует первый заезд с участием танкистов Южной Осетии, Катара, Вьетнама и Мьянмы. Во втором заезде старт примут экипажи Абхазии, Конго, Таджикистана и Лаоса.

Соревнования на звание лучшего танкового экипажа продлятся до 30 августа.

Конкурс «Танковый биатлон» проводится в восьмой раз.  2013 году прошел первый конкурс, в котором приняли участие четыре сборные: Армении, Беларуси, Казахстана и России.

1 и 2 сентября пройдут полуфинальные эстафеты, которые определят по четыре лучшие сборные в каждом дивизионе.

Победители полуфиналов в финальной эстафете определят чемпионов и призеров конкурса «Танковый биатлон».

Финальная эстафета 2 дивизиона состоится 4 сентября, а 5 сентября, в день закрытия АрМИ-2020 пройдет финальный заезд 1 дивизиона. Лучшая команда станет победительницей конкурса «Танковый биатлон-2020».

Все эти годы неизменным победителем становилась российская команда.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309252@egNews

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