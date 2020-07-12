(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020
12.07.2020 (18:00)
Конкурсанты Всеармейского этапа международного конкурса аварийно-спасательных подразделений вышли на «Специальную полосу»,
На данном этапе участники продемонстрируют навыки в тушении очагов пожара, прохождении заблокированного прохода, прохождение огненно-штурмовой полосы, а также в спасении «пострадавшего».
Определит лучших: время прохождения полосы и правильность выполнения упражнений на данном этапе, которое оценит компетентная коллегия судей.
В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского
и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ,
а также служба пожарной безопасности МО РФ.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301589@egNews