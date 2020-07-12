Комплекс техники войск связи завершил перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО на новый уровень

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (12:18)

Комплекс техники войск связи завершил перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа на новый уровень организации.

Новая техника была получена по программе Гособоронзаказа в 2020 году.

Комплекс станций предназначен для обеспечения единой системы управления тактического звена и входит в единую систему управления войсками: «Акация-М» и «Монолог», устойчивой к воздействию системами радиоэлектронного подавления и слежения.

Техника для работы единой системы управления тактического звена позволит связистам решать задачи по формированию сигналов боевого управления, анализу изменений оперативно-тактической обстановки и боевого состава своих подразделений и сил противника, сбору и обработке информации.

Всего военнослужащие подразделений войск связи Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа получили около 110 единиц специальной военной техники и оборудования.