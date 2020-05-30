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Agenparl

Комиссии штаба Балтийского флота проверили готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 maggio 2020

30.05.2020 (20:05)

Выездные комплексные комиссии штаба Балтийского флота под руководством начальников управлений и служб в течение завершили проверку готовности соединений и воинских частей флота к летнему периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 июня.

Рабочие группы оценили состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе и их социально-бытовой обеспеченности. Выводы о готовности соединений и воинских частей флота к новому периоду обучения были доложены командованию Балтийского флота и вышестоящему штабу.

Главными направлениями в летнем периоде обучения флота станут увеличение интенсивности боевой подготовки, повышение профессионального уровня всех категорий личного состава сил флота, безаварийное обслуживание систем вооружения и военной техники, совершенствование боевой слаженности, морской, лётной и полевой выучки тактических групп, кораблей и воинских частей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295073@egNews

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