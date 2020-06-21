domenica, Giugno 21, 2020
Breaking News

GOVERNO, SALVINI: INCONTREREMO CONTE PER CONFRONTARCI, PAESE FERMO

IL COVID NON Dà TREGUA ALL’AMERICA LATINA. OMS RIVEDE LINEE GUIDA

CORONAVIRUS, OMS: NON SERVONO PIU’ 2 TAMPONI NEGATIVI PER STABILIRE GUARIGIONE

EGITTO, SALVINI: UNA NOSTRA CONNAZIONALE È RICOVERATA AL CAIRO, SIAMO AL LAVORO…

IL PAPA EMERITO TORNA IN VATICANO

IL PAPA: RISCOPERTA LA BELLEZZA DI TANTI LUOGHI LIBERI DAL TRAFFICO E…

IL PAPA: ARROGANZA E VIOLENZA NON SPENGONO LA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI

FRANCESCO: CHI FUGGE DA GRAVI PERICOLI VA PROTETTO

BRASILE, COVID-19: PASTORAL DA CRIANçA COINVOLTA NEL PIù GRANDE STUDIO DEMOGRAFICO

TRAVEL RECOMMENDATION FOR ALL COUNTRIES

Agenparl

Командующий Северным флотом поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (15:08)

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«От вашего самоотверженного труда зависят не только жизни отдельных людей, но и судьба всего человечества, – отметил командующий флотом, – сегодня по всему миру свирепствует угроза нового времени – коронавирусная инфекция, которой переболело уже более 8 миллионов человек. Болезнь унесла жизни сотен тысяч человек. Это не мало, но могло быть ещё намного больше, если бы в борьбу с коварным недугом не вступили люди в белых халатах. Они, рискуя собственными жизнями, ежедневно спасают тысячи заражённых, обречённых на смерть без квалифицированной медицинской помощи.

От имени всех военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, я выражаю вам глубокую признательность, уважаемые медицинские работники, и желаю крепкого флотского здоровья, большого человеческого счастья и благополучия, а также успехов и новых свершений в вашей самой гуманной и необходимой профессиональной деятельности».

Сегодня на Северном флоте отмечают профессиональный праздник несколько тысяч военных и гражданских специалистов-медиков. На всех кораблях первого и второго рангов, которые предназначены для решения задач длительного плавания, действуют медицинские службы. Медицинские группы из врачей хирургического профиля принимают участие в дальних походах отрядов боевых кораблей и судов обеспечения и обеспечивают сохранность здоровья военных и гражданских моряков Северного флота в Арктике и других районах Мирового океана.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298326@egNews

Post collegati

Командующий Северным флотом поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Redazione

В Подмосковье механики-водители Таманской дивизии ЗВО прошли проверку профессиональных навыков в условиях полного бездорожья

Redazione

В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации проведено занятие по безопасности полетов

Redazione

Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено ракетчиками из Йошкар-Олы для участия в параде

Redazione

Командующий дальней авиацией проверил готовность соединения к выполнению задач по предназначению

Redazione

«Волжские казаки» устроили концерт для врачей и медсестер самарского областного госпиталя для ветеранов войн

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More