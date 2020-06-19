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Home » Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность участников военного парада к 75-летию Победы на тренировке в Воронеже

Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность участников военного парада к 75-летию Победы на тренировке в Воронеже

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (07:30)

Командующий общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев провёл строевой смотр пеших колонн парада 75-летия Победы на сводной тренировке на аэродроме «Балтимор» в Воронеже.

Командующий общевойсковой армии – принимающий парад проверил готовность формы одежды военнослужащих и сотрудников силовых структур, осмотрел вверенное вооружение, а также подготовленность знамённых групп с копиями штандартов фронтов времён Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено подготовке парадных расчетов в исторической форме времён Великой Отечественной войны образца 1943 года, в которую одеты военнослужащие бригады связи общевойсковой армии ЗВО.

После строевого смотра участники парада Победы приступили к проведению сводной тренировки. В ходе парадной тренировки парадные расчёты проходят не менее 5 км.

Парад Победы в городе Воронеже пройдёт 24 июня в 10 утра на площади Ленина, откроют его исторические расчеты со штандартами фронтов. Всего в параде в честь 75-летия Победы будет задействовано 2300 человек в составе пешей и механизированной колонны, а также 109 единиц боевой и специальной техники, среди которой новейшие образцы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», которые гости смогут увидеть впервые.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297958@egNews

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