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Agenparl

Командующий КФл поздравил специалистов войск РХБ защиты с профессиональным праздником

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020

13.11.2020 (13:30)

Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил с профессиональным праздником специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В этом году военнослужащие РХБЗ отмечают 102-ю годовщину со дня образования.

В настоящее время военнослужащие и гражданские специалисты служб радиационной безопасности соединений надводных кораблей, подразделений РХБЗ сухопутных и береговых частей КФл успешно справляются с поставленными задачами. Проводится плановое обновление вооружения, военной и специальной техники войск РХБЗ.

Профессиональная боевая подготовка специалистов РХБ защиты флотилии находится на высоком уровне, что подтверждают результаты участия военнослужащих в различных конкурсах профессионального мастерства. Они постоянно совершенствуют свою боевую выучку и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Командующий флотилией отметил существенный вклад специалистов РХБ защиты в безаварийную и безопасную эксплуатацию надводных кораблей, а также в организацию повседневной деятельности и выполнение мероприятий боевой подготовки воинских частей и соединений КФл.

Также командующий КФл пожелал всем военнослужащим и гражданскому персоналу службы РХБЗ флотилии крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов в профессиональной деятельности, поблагодарил за добросовестную службу и высокий профессионализм.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324398@egNews

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