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Agenparl

Командующий дальней авиацией проверил готовность соединения к выполнению задач по предназначению

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (13:39)

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе рабочей поездки в войска проверил готовность соединения, дислоцированного в Амурской области, к выполнению задач по предназначению в ходе летнего периода обучения.

Во время мероприятия командующий дальней авиацией заслушал доклад командира соединения гвардии полковника Андрея Малышева о выполнении мероприятий боевой подготовки, спланированных и проводимых в указанный период.

Во время поездки были осмотрены объекты инфраструктуры соединения и тяжелого бомбардировочного авиационного полка в гарнизоне Украинка, включая объекты летного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу.

В завершении осмотра гарнизона командующий дальней авиацией довел приоритетные задачи, стоящие на летний период обучения перед подчиненным  объединением Воздушно-космических сил.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298314@egNews

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