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Agenparl

Командующий Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО поздравил военнослужащих армии с 77 годовщиной образования

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (23:12)

Командующий Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеже, поздравил военнослужащих армии с 77 годовщиной образования.
В торжественной форме генерал-лейтенант Андрей Иванаев вручил государственные и ведомственные награды, присвоил очередные воинские звания, а также ценные подарки и грамоты военнослужащим и служащим в штабе армии.
«Товарищи офицеры, уважаемые гости, войны 20 армии свято чтут подвиги ветеранов, ратным трудом приумножают воинские традиции, достойно стоят на страже рубежей нашей Родины. В последние годы существенно выросла интенсивность боевой учебы, военнослужащие осваивают новые образцы вооружения и военной техники. В этом году нашим военнослужащим предстоит учувствовать в стратегическом командно-штабном учении «Каваказ-2020». Я уверен, что все стоящие перед нами задачи будут успешно выполнены. Сердечно поздравляю наших ветеранов, офицеров, прапорщиков, сержантов с 77 годовщиной образования объединения. Желаю Вам здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отечества. Все стоящие перед нами задачи мы вместе с честью и достоинством выполним», – заявил командующий Гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев.
Также с поздравительными словами выступили ветераны объединения, Великой Отечественной войны и приглашенные гости.
Торжественные митинги и построения прошли в 7 регионах базирования воинских частей и соединений в том числе и в Воронеже с участием Командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. Гостями торжеств стали офицеры управления армией, военнослужащие войск территориального гарнизона, представителей органов власти, местного самоуправления, силовых ведомств, а также ветераны Великой Отечественной войны и объединения.
Также в канун празднования 77 годовщины были организованы на статических и динамических площадках для зрителей и гостей регионов базирования воинских частей свыше 300 единиц современных образцов техники: Танки Т-72Б3, самоходные гаубицы МСТА-С-М2, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», бронеавтомобили разведывательных подразделений завода «Газ» – «Тигр» и «Рысь», «Тайфун-К», новейшие комбинированные комплексы связи П-260Т «Редут» на базе Камаз 63501, бронетранспортеры мотострелковых подразделений армии БТР-82А, а также единственные в Западном военном округе 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299476@egNews

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