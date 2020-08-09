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Agenparl

Командующий войсками ЮВО проверил готовность площадок форума «Армия-2020» в Ростовской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020
09.08.2020 (15:18)

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников проверил готовность площадок Международного военно-технического форум (МВТФ) «Армия-2020» на Самбекских высотах в Ростовской области.

Форум «Армия-2020» ЮВО на Самбеке готов принять более 50 тыс. посетителей. Торжественное открытие форума состоится 27 августа. Старт мероприятию даст командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В режиме реального времени трансляция открытия форума будет вестись из 14 субъектов Российской Федерации и военно-патриотического парка «Патриот» российской военной базы в армянском Гюмри.

Впервые зрителям и гостям форума продемонстрируют «Партизанскую деревню» оборудованную в лесном массиве. Состоит она из штаба, замаскированных огневых позиций артиллерийских орудий, полосы препятствий, площадок с ростовыми фигурами для метания ножей, мест для проживания и питания «партизан», а также медицинского пункта, шалашей и землянок. В свою очередь военнослужащие будут одеты в историческую форму.

Также впервые в программе Форума военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения ЮВО выполнят элементы конкурса специалистов по ремонту бронетехники «Рембат». Они покажут мастерство в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль на время и установке двигателя на штатное место.

Одним из самых зрелищных этапов МВТФ ЮВО является динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники.

В первый и третий день работы форума экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнят имитацию нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника. Тактический десант ЮВО совершит беспарашютное десантирование по штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» под прикрытием «Аллигаторов».

Инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика МТУ-72 на базе танка Т-72 выполнят прокладку колонных путей через условные минно-взрывные заграждения, а также разберут завал, отроют котлован и восстановят часть разрушенной мостовой переправы.

В тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа будут представлены более 200 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь» и др.

На площади более чем в 15 тыс. кв. м вместе с выставками современного и перспективного вооружения будет развернута масштабная культурно-развлекательная программа, пройдут многочисленные спортивные мероприятия: выступление творческих групп и художественных коллективов военного округа, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, дартсу, стрельбе из лука, арбалета и пневматических винтовок «Снайпер». Юнармейцы посостязаются в преодолении полосы препятствий и перетягивании каната.

Для желающих поступить на военную службу по контракту в войска ЮВО будет развернут новейший мобильный пункт отбора граждан. О привилегиях военной службы по контракту расскажут действующие военнослужащие из общевойсковых и специальных воинских частей округа. Также посетители смогут пройти профессионально-психологическое тестирование и подать заявление о поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России.

Выставочные мероприятия МВТФ ЮВО «Армия-2020» будут проведены в период с 27 по 29 августа на территории филиала парка «Патриот» в Самбеке Ростовской области.

Доставку посетителей к месту проведения форума из Таганрога и от железнодорожной станции Вареновка Неклиновского района обеспечат бесплатных автобусов. Для удобства владельцев личного автотранспорта рядом с мемориалом воинской славы «Самбекские высоты» организована бесплатная парковка на 300 машиномест.

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. При входе на территорию Форума всех посетителей обеспечат защитными масками, а на всех точках общепита предложат средство для обработки рук – санитайзер.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306147@egNews

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