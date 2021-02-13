Командующий ВМС Пакистана посетил российский фрегат «Адмирал Григорович»

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13.02.2021 (19:00)

Командующий военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в порту Карачи для участия в международных учениях «АМАН-2021» (AMAN-2021).

После торжественной церемонии встречи главы военно-морских сил Пакистана с участием почетного караула, командиром фрегата «Адмирал Григорович» капитаном третьего ранга Константином Аксёновым был произведен «демонстрационный» показ корабля. В ходе обзорной экскурсии адмирал Мухаммаду Амжаду Хан Ниязи ознакомился с основными комплексами корабельного вооружения и поисково-спасательным вертолетом Ка-27ПС.

В завершение визита на российский корабль адмирал Амжад Хан Ниязи сделал памятную запись в книге почетных гостей фрегата.

11 февраля отряд кораблей Военно-Морского Флота России прибыл в порт города Карачи для участия в учении «АМАН-2021». 12 февраля делегация Министерства обороны Российской Федерации приняла участие в торжественной церемонии открытия учения.

Военно-Морской Флот России в рамках учения «АМАН-2021» представлен кораблями Черноморского флота – фрегатом «Адмирал Григорович», патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев» и спасательным буксиром «СБ-739», а также подразделением морской пехоты, отрядом разминирования и палубным вертолётом морского базирования Ка-27ПС.

Военно-морское учение «АМАН-2021», проводимое в акватории Аравийского моря, является внеблоковым. Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в нем самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны).

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