Командующий ВДВ России открыл диораму «Высота 776», посвященную подвигу десантников 6-й роты

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14.11.2020 (16:55)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, командование РВВДКУ, ветераны и курсанты прославленного училища приняли участие открытии диорамы, посвященной подвигу 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка «Высота 776» в Музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани. Ее авторами стали художники Студии имени М.Б. Грекова Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев.

Открытие диорамы приурочено к 20-летию героического подвига 6-й роты псковских десантников, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2020 года в Аргунском ущелье в Чечне. Живопись создана по классической технологии холст-масло. Размер холста – 3,6 на 17 метров, а сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий.

В основе диорамы собирательный образ последнего боя 6-й роты. Эффект присутствия подкрепляется не только особенностями художественного исполнения полотна, но и звуковым сопровождением.

Командование Воздушно-десантных войск также передало музею уникальные архивы, собранные духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в Пскове, куда со всех концов страны люди присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Все по крупицам собранные данные кропотливо и бережно собраны в этот уникальный электронный архив объёмом более 500 Гб.

Для того чтобы военнослужащие, члены их семей смогли познакомиться с историей 6-й роты, полноценные копии будут переданы в музеи всех десантных соединений Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил памятные сувениры директору Студии военных художников им. М.Б.Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта диорамы.

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