sabato, Novembre 14, 2020
Breaking News

USA, È CURIOSO COME BIDEN ABBIA SOTTOPERFORMATO HILLARY CLINTON IN OGNI CITTà…

USA, DEMOCRATICI HANNO SOLLEVATO PREOCCUPAZIONI SULLA TECNOLOGIA DI VOTO DEL DOMINIO NEL…

IL GRAZIE DEL CARDINALE BASSETTI PER LE PREGHIERE E LA VICINANZA

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 14 NOVEMBRE

LE ACLI DI ROMA: PRIMARIO è RAFFORZARE LA COESIONE DEL TERRITORIO

COLOMBIA: “COME RISORGERE DAL COVID”, L’AZIONE DELLA CHIESA PER MILIONI DI PERSONE

COVID ALBANIA, MONSIGNOR FRENDO IN CONDIZIONI STABILI

DAL 2017 LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: LE PAROLE DI FRANCESCO

USA, L. LIN WOOD (AVVOCATO): LA CINA COMUNISTA HA INTERFERITO SOSTANZIALMENTE CON…

USA, ALAN DERSHOWITZ: «PENSO CHE TRUMP VINCERà LA CAUSA IN PENNSYLVANIA»

Agenparl

Командующий ВДВ России открыл диораму «Высота 776», посвященную подвигу десантников 6-й роты

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (16:55)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, командование РВВДКУ, ветераны и курсанты прославленного училища приняли участие открытии диорамы, посвященной подвигу 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка «Высота 776» в Музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани. Ее авторами стали художники Студии имени М.Б. Грекова Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев.

Открытие диорамы приурочено к 20-летию героического подвига 6-й роты псковских десантников, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2020 года в Аргунском ущелье в Чечне. Живопись создана по классической технологии холст-масло. Размер холста – 3,6 на 17 метров, а сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий.

В основе диорамы собирательный образ последнего боя 6-й роты. Эффект присутствия подкрепляется не только особенностями художественного исполнения полотна, но и звуковым сопровождением.

Командование Воздушно-десантных войск также передало музею уникальные архивы, собранные духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в Пскове, куда со всех концов страны люди присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Все по крупицам собранные данные кропотливо и бережно собраны в этот уникальный электронный архив объёмом более 500 Гб.

Для того чтобы военнослужащие, члены их семей смогли познакомиться с историей 6-й роты, полноценные копии будут переданы в музеи всех десантных соединений Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил памятные сувениры директору Студии военных художников им. М.Б.Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта диорамы.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324624@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More