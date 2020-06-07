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Home » Командиры подразделений общевойсковой армии ЗВО повысили уровень знаний в ходе учебных сборов

Командиры подразделений общевойсковой армии ЗВО повысили уровень знаний в ходе учебных сборов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (15:40)

На территории отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершились учебно-методические  сборы с командирами рот и батарей объединения.

В течение недели командиры подразделений совершенствовали знания и умения в области тактики, технической, огневой и физической подготовки, РХБ защиты, ведении ротного хозяйства и порядка использования  учебно-материальной базы.

Кроме того, участники сборов продемонстрировали имеющиеся навыки в вождении боевых машин и стрельбе из стрелкового оружия как днем, так и ночью.

Помимо практических занятий, офицеры прослушали лекции по военно-политической подготовке об основных изменениях в методике изучения личного состава и  профилактике правонарушений среди военнослужащих подразделения.

В занятиях приняло участие более 200 командиров рот и батарей соединений и воинских частей армии. Учебно-методические сборы проводятся в рамках командирской подготовки офицерского состава и носят плановый характер. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296255@egNews

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