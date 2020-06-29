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Agenparl

Командиров ротного звена обучат взаимодействовать с БПЛА и умело использовать возможности другой новейшей техники

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 29 giugno 2020

29.06.2020 (08:06)

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии,  начались учебно-методические сборы командиров ротного звена. В ходе мероприятия командиров обучат непосредственно работать с беспилотной авиацией и другой новейшей техникой поступающей в войска.

Для обучения непосредственному взаимодействию с БЛА будут привлечены комплексы «Орлан-10», радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Поле-21М», а также другая новейшая техника. Командиры изучат возможности техники и получат практику применения данных комплексов в интересах подчиненных подразделений. Часть занятий пройдет в ночное время, что характерно для современных войн и вооруженных конфликтов.

Сборы спланированы до конца недели. На завершающем этапе командиры рот и батарей выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, а также сдадут зачеты по всем основным предметам боевой подготовки.

Всего в обучении и обеспечении сборов задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299504@egNews

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