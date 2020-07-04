Командиров батальонов и дивизионов общевойсковой армии ЗВО обучили новым методикам организации занятий в Воронежской области

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (07:18)

Командиров батальонов и дивизионов общевойсковой армии Западного военного округа обучили новым методикам организации занятий по боевой подготовке на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

В ходе учебного сбора были проведены занятия по методике организации и проведения мероприятий боевой подготовки в условиях социального дистанцирования. Кроме того был учтен опыт локальных войн, в частности, были на практике отработаны вопросы противодействия с расчётами беспилотных летательных аппаратов и организации взаимодействия в условиях активного противодействия подразделений РЭБ условного противника.

Для обеспечения учебного процесса было развернуто более 30 учебных точек. В проведении сборов приняли участие более 500 военнослужащих, включая подразделения обеспечения, а также около 100 единиц специальной и военной техники.

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