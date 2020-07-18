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Agenparl

Команда 12 Главного управления Министерства обороны стала чемпионом Всеармейского этапа конкурса “Аварийный район”

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 luglio 2020

18.07.2020 (23:22)

В Подмосковном учебном центре завершился Всеармейский этап конкурса “Аварийный район”. Чемпионский титул третий год подряд удержала команда спасателей 12 Главного управления Минобороны. На втором месте – команда Северного флота, бронза досталась спасателям Ракетных войск стратегического назначения.

Чтобы заслужить звание лучшего аварийно-спасательного формирования России, участникам предстояло проявить все свои профессиональные качества и приложить максимум усилий при прохождении препятствий – преодолеть огненно-штурмовую полосу, взобраться на двенадцатиметровый скалодром, справиться с очагом возгорания, транспортировать макет аварийного боеприпаса на военном грузовике через пересеченную местность, извлечь пострадавшего из-под завала, выбраться из заблокированного лабиринта, поразить мишени из штатного оружия.

Наградил победителей руководитель конкурса – начальник 12 Главного управления генерал-майор Игорь Колесников.

Команды 12 Главного управления и Северного флота представят Российскую Федерацию на международном этапе в рамках АрМИ-2020 в августе.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302785@egNews

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