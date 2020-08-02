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Agenparl

Команда ЦВО стала лучшей в этапе ориентирования в горной местности конкурса «Эльбрусское кольцо»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (14:43)

Команда военнослужащих Центрального военного округа стала лучшей в этапе ориентирования в горной местности в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В ходе выполнения задачи военнослужащие ЦВО правильно «прочитали» маршрутную карту, что позволило им прийти к финишу с минимальным количеством штрафных баллов и с лучшим временем. Второе место заняла команда ВДВ, она отстала менее, чем на минуту. Тройку лидеров замкнула команда Южного военного округа.

Всероссийский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо – 2020» Армейских международных игр проходит с 22 июля по 5 августа. Соревнования проводятся ежегодно с 2015 года. Его международный этап пройдет с 23 августа по 5 сентября. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305056@egNews

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