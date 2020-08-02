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Agenparl

Команда РВСН лидирует по итогам трех состязаний

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (17:58)

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходит Всеармейский конкурс «Надежный ориентир», по итогам испытаний лидирующее место за командой РВСН.

В соревнованиях принимают участие специалисты-топографы со всей России, представляющие виды и рода войск, военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ.

В ходе состязаний «Индивидуальное мастерство» на котором конкурсантам нужно было проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке лучший результат показала команда РВСН, на этапе «Топографический квадротлон», также отличилась команда Ракетных войск стратегического назначения.  

Третий этап «Лучший водитель» выявил лучшего в навыках и умениях вождения автомобиля в сложных дорожных условиях –  снова команда РВСН.

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.   

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305070@egNews

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