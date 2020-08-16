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Команда ЗВО – победитель чемпионата Вооруженных Сил РФ по летнему горному троеборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (14:30)

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкарская Республика) завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему горному троеборью. В командном первенстве лучшими стали представители Западного военного округа.

По итогам трех дней соревнований чемпионата Вооруженных Сил по летнему горному троеборью в командном первенстве лучшими стали военнослужащие Западного военного округа. За выполнение трех упражнений они получили 10 101,4 балла. Обладателями «серебра» стала команда Южного военного округа, на их счету 10 039 очков. Замкнули тройку призеров представители Воздушно-десантных войск – 9 937 баллов.

В личном первенстве первое место занял рядовой А. Гордов (ДВОКУ), набравший 2 866,9 баллов. Второй результат по итогам всех соревнований у старшего лейтенанта Д. Филиппова – 2 788,6, третий – у сержанта А. Никитина – 2 635,8 баллов.

Летнее горное троеборье – дисциплина военно-спортивного многоборья, включенная во Всероссийский реестр видов спорта. Она включает три упражнения: Скалолазание (индивидуальное и парное лазание в связках); Преодоление горной полосы препятствий; Марш-бросок на дистанции 5 км со стрельбой из автомата.

В этом году в турнире принимали участие 9 команд видов – ВДВ, ВИФК, ЮВО, ЗВО, ВКС, ДВОКУ, ВВО, ЦВО, СФ.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307503@egNews

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