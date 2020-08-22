Команда военных кинологов из Вьетнама одержала победу на соревновании по настольному теннису среди участников конкурса «Верный друг»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (20:15)
В 470-ом учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации имени генерал-майора Г.П. Медведева в Подмосковье состоялся турнир по настольному теннису среди команд-участниц международного кинологического конкурса «Верный друг», который проводится в рамках «Армейских международных игр- 2020».
По итогам состязаний победила команда Социалистической Республики Вьетнам. Вторыми стали кинологи из Республики Беларусь. Почетное третье место заняли представители России.
Организационным комитетом конкурса для участников соревнований спланированы различные экскурсионные, спортивно-массовые и культурные мероприятия.
Помимо российской сборной, в соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.
Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.
Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа с.г.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309011@egNews