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Agenparl

Команда военных кинологов из Вьетнама одержала победу на соревновании по настольному теннису среди участников конкурса «Верный друг»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (20:15)

В 470-ом учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации имени генерал-майора Г.П. Медведева в Подмосковье состоялся турнир по настольному теннису среди команд-участниц международного кинологического конкурса «Верный друг», который проводится в рамках «Армейских международных игр- 2020».

По итогам состязаний победила команда Социалистической Республики Вьетнам. Вторыми стали кинологи из Республики Беларусь. Почетное третье место заняли представители России.

Организационным комитетом конкурса для участников соревнований спланированы различные экскурсионные, спортивно-массовые и культурные мероприятия.

Помимо российской сборной, в соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа с.г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309011@egNews

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