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Home » Команда армейцев выиграла командное первенство на Зимнем турнире по современному пятиборью

Команда армейцев выиграла командное первенство на Зимнем турнире по современному пятиборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (11:28)

В Москве прошел Всероссийский мужской Зимний турнир по современному пятиборью. Итогам первого соревнования пятиборцев в новом году для армейцев стали две золотые и четыре серебряные награды, завоеванные в составе команд.

Прапорщик Илья Шугаров и Владимир Челмакин выиграли в составе команды Москвы (Шугаров, Челмакин, Максим Кузнецов и Егор Пучкаревский) командное первенство на Всероссийском мужском Зимнем турнире по современному пятиборью, набрав в сумме 4 322 (1 420 + 1 419 + 1 483 + 1 364) очка.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, полностью состоящая из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии – Андрея Петрова, Ивана Тарасова, сержанта Андрея Зуева и Олега Куприянова, – набрав 4 312 (1 463 + 1 437 + 1 412 + 1 395) очков.

Замкнули тройку лидеров Сергей Баранов, Никита Калетин, Кирилл Беляков и Влад Климов из Нижегородской области – 4 296 очков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341591@egNews

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