Команда Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия международном конкурсе «Десантный взвод – 2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020
16.08.2020 (15:00)
Для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», в Псков прибыла команда-участница, представляющая Алжирскую Народную Республику.
Делегация прибыла на аэродром «Кресты» под Псковом самолетом Ан-22 военно-транспортной авиации.
Специалистами медицинского отряда Псковского гвардейского соединения ВДВ на аэродроме была организована термометрия личного состава, а также развёрнуты пункты дезинфекции и обработки рук. По прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.
По доброй традиции участников конкурса из Алжира встретили хлебом и солью. Военный оркестр соединения исполнил Государственный гимн Алжирской Народной Республики, под звуки которого был поднят флаг государства. Руководитель конкурса – начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык обратился с приветственной речью, в которой пожелал команде честной и бескомпромиссной борьбы и успехов в конкурсе.
В дальнейшем прошла регистрация участников, проведено занятие по требованиям безопасности и размещение военнослужащих.
Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307507@egNews