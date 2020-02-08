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Коллективу Российского университета дружбы народов

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

Университету исполняется 60 лет.

Уважаемые друзья!

Примите мои
поздравления с 60-летием с момента основания Российского университета дружбы
народов.

На
протяжении многих лет ваш вуз готовит высококвалифицированных специалистов для
стран Азии, Африки и Латинской Америки, твёрдо следуя принципам дружбы и взаимоуважения. Среди
ваших выпускников – государственные и общественные деятели, дипломаты, учёные, инженеры и врачи.
Глубокие знания и навыки, полученные в стенах РУДН, позволяют им успешно
реализовывать себя в самых разных профессиях.

Сегодня
университет – крупный
образовательный и научно-исследовательский центр. Он занимает высокие позиции в
национальных рейтингах, активно использует инновационные методики,
разрабатывает собственные стандарты обучения, расширяет международное
сотрудничество.

РУДН
может по праву гордиться своим замечательным преподавательским коллективом.
Настоящие профессионалы, Вы помогаете молодым людям получить востребованную
специальность, раскрыть свои способности. Ваш труд заслуживает искреннего
уважения и благодарности. Он по достоинству отмечен многими престижными
наградами, в том числе Золотой
медалью ЮНЕСКО.

Желаю вам
здоровья, успехов и всего наилучшего.

М.Мишустин

Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/38925/

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