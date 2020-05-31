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Agenparl

Ключи от новых автомобилей вручили военнослужащим ЗВО в Нижегородской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (13:45)

В Нижегородской области в бригаде материально-технического обеспечения Западного военного округа состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей, поступивших на оснащение в рамках Государственного оборонного заказа.

Водители лучших подразделений бригады получили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот», КАМАЗ 53501 и УАЗ 3962.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295140@egNews

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