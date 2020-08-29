Клуб болельщиков Международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда» открылся в парке «Патриот»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (09:30)

В парке «Патриот» открылся Клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда».

По сравнению с 2019 годом его площадка значительно расширена и дополнена игровыми элементами.

В состав включены шесть зон активности игрового типа для всех возрастов, в том числе: метательный тир; аттракцион «Дезинфектор» с имитацией обеззараживания автомобиля; аттракцион «Тропа РХБ разведчика» с реальными приборами химической разведки и нетоксичным имитатором отравляющих веществ; интерактивный огнеметный тир, с полной экипировкой.

Реальные приборы химического анализа войскового и гражданского назначения представлены в познавательной зоне. Здесь продемонстрировано, как химия применяется в быту.

Особое место в Клубе болельщиков конкурса «Безопасная среда» занимает мультимедийная игровая зона.

Из перечисленных шести зон, три – новые.

Кроме игровых, предусмотрены также три познавательные и выставочные зоны, рассказывающие о деятельности войск РХБ защиты.

Значительное внимание уделено рассказу о мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на международном уровне – в Италии и Сербии, что отражается, в том числе, в видеоряде, демонстрируемом на экране.

На всех зонах в соответствии с тематикой выставлены специальные защитные костюмы. Все посетители при желании могут примерить и почувствовать себя в роли настоящего химика-разведчика, которые сегодня соревнуются в профессиональном мастерстве на полигоне «Песочное» в Ярославской области. Кстати, информация о выступлении и рейтинге конкурса «Безопасная среда» поступает в парк «Патриот» в он-лайн режиме. Здесь можно посмотреть самые яркие и зрелищные моменты выступления команд.

Две дополнительные выставочные зоны посвящены огнеметному вооружению и новой машине РХБ разведки.

Международный этап конкурса «Безопасная среда» среди специалистов РХБ разведки проходит в рамках Армейских международных игр в учебном центре «Песочное» Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Ярославской обл.) и продлится вплоть до29 августа 2020 г.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В конкурсе участвуют команды из 9 стран – из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310790@egNews