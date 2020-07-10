Кинологи общевойсковой армии ЗВО провели более 600 практических занятий с минно-розыскными собаками с начала года

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 10 luglio 2020
10.07.2020 (06:30)
С начала 2020 года кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели более 600 практических занятий по специальной подготовке с минно-розыскными собаками соединения.
Тренировки четвероногих питомцев проходят на специальной полосе препятствий ежедневно, не менее 3-х часов для каждой собаки. В ходе занятий военнослужащие совершенствуют навыки подопечных в преодолении препятствий и поиске взрывчатых веществ на незнакомой местности по запаху.
Всего, в полку проходят службу 10 минно-розыскных собак. Все они прибыли в соединение из учебных воинских частей и имеют первоначальные навыки для выполнения поставленных задач. Раз в полугодие проводится комплексная комиссия, в ходе которой устанавливается профессиональная пригодность четвероногих помощников саперов.
Специалисты инженерно-саперного соединения армии ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца, саперами уже было обезврежено более 30 взрывоопасных предметов, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ и неразорвавшихся снарядов на местности в сложных условиях обстановки.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301190@egNews