Как изменятся нормы этики в мире с развитым искусственным интеллектом?

Классик научной фантастики, Станислав Лем, оставил богатое наследие не только для любителей литературы. В его произведениях, часть которых написана более 60 лет назад, мы узнаем реалии сегодняшнего дня. Квадрокоптеры, электронные читалки, рои наноспутников и многие другие технологии и изобретения, которые сейчас обретают конкретные черты, описаны писателем- фантастом задолго до того, как об этом всерьез задумались ученые. И тот высокотехнологичный мир, который человечество стремительно приближает, порождает огромный пласт философских, нравственных, общественных и социальных тем и вопросов.

Международная научная конференция, посвященная памяти Станислава Лема, – попытка осмыслить этот пласт на профессиональном уровне. В первую очередь теми “людьми, которые к ключам подбирают замки”, – так точно и образно Лем охарактеризовал философов. “Лемовские чтения” уже в пятый раз проводятся кафедрой философии Самарского университета совместно с кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью. Это единственная в мире конференция на регулярной основе, посвященная научной фантастике и затрагивающая разные области знания, которые сплелись в творчестве гениального Лема. Это философия, футурология, искусство, литературоведение, кибернетика и искусственный интеллект.

Сегодня в Самарском университете стартовали “Пятые Лемовские чтения”. Они пройдут 5-7 ноября в Лемовском духе – часть гостей будет присутствовать в формате онлайн с использованием платформы Zoom. В конференции примут участие 48 ученых (из них 25 человек – онлайн) из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ульяновска, Саратова, Ижевска, Абакана, Красноярска, Томска, Омска, Пятигорска, Уфы, Воронежа, Перми, Алматы (Казахстан), Бремена (Германия), Варшавы (Польша), Дармштадта (Германия).

Научная дискуссия в этом году будет посвящена работам Станислава Лема “Философия случая” и “Сумма технологии” в синхронном и диахронном аспектах философии техники и творчества, советской научной фантастике как форме религиозного мышления. Будут затронуты вопросы этики в концепции “третьей искусственной природы”, которые становятся всё актуальнее, учитывая стремительный рост цифровых процессов и технологий во всем мире.

За годы проведения чтений в Самарском университете (первые состоялись в 2007 году), обсуждались вопросы, связанные с понятием и проблемой фантастического, жанрами, темами и направлениями фантастики, универсальностью фантастического, интерпретацией и анализом творчества Станислава Лема в физике, космологии и литературоведении, а также интерпретациями интерпретаций творчества писателя. Обсуждались филологические и философские аспекты научной фантастики, роль фантастики в искусстве, философии, науке и технике. Освещались проблемы фантастического в художественных языках, философии и футурологии.

Для справки:

“Пятые Лемовские чтения” проводятся при содействии Научного совета по методологии искусственного интеллекта (НСМИИ) РАН.

К конференции будет издан сборник трудов, в который вошли 60 статей 66 авторов из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Перми, Красноярска, Абакана, Омска, Владивостока, Пятигорска, Ульяновска, Ижевска, Уфы, Иваново, Орла, Воронежа, Зигена (Германия), Бохума (Германия), Бремена (Германия), Варшавы (Польша), Ольштына (Польша), Алматы (Казахстан).