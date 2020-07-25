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Agenparl

Истребители морской авиации Балтийского флота провели ракетные стрельбы по воздушным мишеням

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (15:48)

Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота. Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб – над морским полигоном Балтийского флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских  средств.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303894@egNews

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