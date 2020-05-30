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Agenparl

Исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завтра приступит к прохождению Бискайского залива

by Redazione04

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 maggio 2020

31.05.2020 (00:00)

Будущий участник Главного военно-морского парада, океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» сегодня, 31 мая, приступит к прохождению Бискайского залива. По докладу с борта судна, который поступил в адрес главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова и в центр Русского географического общества, все технические средства ОИС «Адмирал Владимирский» работают в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи по плану шестого этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, которая была начата в декабре 2019 года.  

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» с честью выполняет поставленные задачи. Весь объем океанографических исследовательских работ, который произвели гидрографы, экипаж судна во взаимодействии с Русским географическим обществом, будет тщательно проанализирован и станет достойным вкладом в летопись отечественных достижений в исследовании Мирового океана. Судно можно будет увидеть в конце июля среди кораблей-участников Главного военно-морского парада», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ранее он поставил задачи на завершающий, шестой этап кругосветной экспедиции. В ходе него судно «Адмирал Владимирский» обогнет Африку и прибудет в Кронштадт. Это произойдет в первой декаде июня.

30 апреля ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе шестого этапа участники экспедиции продолжат океанографические и гидрографические исследования по  маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295080@egNews

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