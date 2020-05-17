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Home » Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Поволжье

Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Поволжье

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

16.05.2020 (18:05)

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Поволжья.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292698@egNews

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