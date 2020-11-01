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Agenparl

Инспекторы ВАИ ВВО в Забайкалье провели акцию «Внимание! Дети!»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (08:11)

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае провели профилактическую акцию «Внимание! Дети!».

В ходе акции инспекторы ВАИ провели разъяснительную работу с военными водителями и военнослужащими-владельцами личного автотранспорта на предмет неукоснительного соблюдения скоростного режима в населенных пунктах и вблизи детских образовательных учреждений, использовании автошин по сезону.

Помимо этого, с военнослужащими была проведена профилактическая беседа. В ходе лекции военные автоинспекторы акцентировали внимание на необходимость использования детских удерживающих устройств, при поездках на личном транспорте с детьми и строгом следовании правилам дорожного движения.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322288@egNews

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