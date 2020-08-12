Иностранные участники соревнований «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 ознакомились с достопримечательностями Острогожска

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12.08.2020 (00:12)

Прибывшие на международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» команды из Республики Беларусь и Республики Узбекистан ознакомились с достопримечательностями Острогожска.

Специально для участников конкурса была проведена обширная краеведческая экскурсия по Острогожскому району. Иностранные делегаты посетили памятники церковной архитектуры XVIII-XIX веков – Церковь Чуда Михаила Архангела, церкви Спаса Преображенского и святителя Тихона Задонского.

У памятного камня, отмечающего место встречи Петра I и гетмана Войска Запорожского Мазепы в сентябре 1696 года, конкурсантам рассказали об истории Азовских походов, закрепивших выход России к Азовскому морю. Представители Беларуси и Узбекистана также посетили расположенный в Острогожске историко-художественный музей родившегося здесь блестящего русского живописца Ивана Крамского,

Кроме того, конкурсанты приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятникам Великой Отечественной войны.

Завтра ожидается прибытие железнодорожного эшелона с личным составом и техникой сборной Китайской Народной Республики, которая выступит на собственных образцах автомобильного транспорта и мобильных мастерских.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 пройдет 23-29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана проведут неделю в напряженной борьбе за звание лучших специалистов автотехнического обеспечения.

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