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Agenparl

Инженеры мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье провели очистку полигона к зимнему периоду обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 09 novembre 2020

09.11.2020 (09:13)

Инженерно-саперные подразделения мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели сплошную очистку территорий мишенных полей полигона «Борзя-новая» к зимнему периоду обучения.

Военнослужащие выполняли сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов с применением комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП-2С.

Все найденные боеприпасы были уничтожены на специально подготовленных участках полигона. При невозможности транспортировки боеприпасов, саперы производили уничтожение на месте. На полигоне было организовано дежурство военных медиков.

Всего для подготовки полигона к зимнему периоду обучения было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники ВВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323578@egNews

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