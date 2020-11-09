Инженеры мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье провели очистку полигона к зимнему периоду обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 09 novembre 2020
09.11.2020 (09:13)
Инженерно-саперные подразделения мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели сплошную очистку территорий мишенных полей полигона «Борзя-новая» к зимнему периоду обучения.
Военнослужащие выполняли сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов с применением комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП-2С.
Все найденные боеприпасы были уничтожены на специально подготовленных участках полигона. При невозможности транспортировки боеприпасов, саперы производили уничтожение на месте. На полигоне было организовано дежурство военных медиков.
Всего для подготовки полигона к зимнему периоду обучения было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники ВВО.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323578@egNews