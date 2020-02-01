(AGENPARL) – Moscow, sab 01 febbraio 2020

Военнослужащие инженерных соединений продемонстрируют свое мастерство при прохождении специальной эстафеты, которая включает выполнения различных задач инженерного обеспечения.

Флотские саперы будут соревноваться в поиске мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники и личного состава подразделений. Саперы также проведут разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений.

Участникам одного из этапов предстоит разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а навести переправу на участке водной преграды. Общая протяженность эстафеты соревнований составит порядка двух километров.

Проведение состязаний позволит повысить профессиональное мастерство участников флотского этапа и определить лучших для участия во всеармейских этапах соревнований.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12273623@egNews