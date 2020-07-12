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Agenparl

Инженерные войска ВС РФ примут активное участие в подготовке и проведении МВТФ «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (08:46)

Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примет активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот», так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона «Алабино».

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60-ти образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будет продемонстрирована целая линейка существующих и перспективных средств инженерной разведки. В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301522@egNews

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