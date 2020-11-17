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Agenparl
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Из студента в технологические предприниматели

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 17 novembre 2020

Вчера в онлайн-формате стартовал Всероссийский форум «Региональное технологическое развитие 2020», который проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства. Организаторы приготовили для гостей форума мероприятия на каждый день: мастер-классы и экспертные площадки на актуальные для бизнеса темы. Так, сегодня, 17 ноября, с 14:00 до 16:00 пройдет круглый стол, в ходе которого представители предприятий разберут кейсы успешных стартапов, расскажут об опыте создания технологического бизнеса и дадут советы начинающим предпринимателям и студентам. 

Спикеры и эксперты:

  • Олег Кивокурцев, соучредитель, директор по развитию Promobot
  • Андрей Клименко, cоучредитель, генеральный директор Teleport
  • Евгений Матвеев, соучредитель, генеральный директор Ф2 Инновации
  • Николай Харин, учредитель, директор Zvonobot
  • Владимир Постников, заместитель директора технопарка Morion Digital, Пермь

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, присоединиться могут все желающие. Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке

Организаторы: Правительство Пермского края, Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, Мой бизнес, НО «Пермского фонда развития предпринимательства».
 

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/17/11011/

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