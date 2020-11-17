Из студента в технологические предприниматели

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 17 novembre 2020

Вчера в онлайн-формате стартовал Всероссийский форум «Региональное технологическое развитие 2020», который проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства. Организаторы приготовили для гостей форума мероприятия на каждый день: мастер-классы и экспертные площадки на актуальные для бизнеса темы. Так, сегодня, 17 ноября, с 14:00 до 16:00 пройдет круглый стол, в ходе которого представители предприятий разберут кейсы успешных стартапов, расскажут об опыте создания технологического бизнеса и дадут советы начинающим предпринимателям и студентам.

Спикеры и эксперты:

Олег Кивокурцев, соучредитель, директор по развитию Promobot

соучредитель, директор по развитию Promobot Андрей Клименко, cоучредитель, генеральный директор Teleport

cоучредитель, генеральный директор Teleport Евгений Матвеев, соучредитель, генеральный директор Ф2 Инновации

соучредитель, генеральный директор Ф2 Инновации Николай Харин , учредитель, директор Zvonobot

, учредитель, директор Zvonobot Владимир Постников, заместитель директора технопарка Morion Digital, Пермь

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, присоединиться могут все желающие. Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Организаторы: Правительство Пермского края, Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, Мой бизнес, НО «Пермского фонда развития предпринимательства».



Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/17/11011/