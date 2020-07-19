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Agenparl

Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение штурмовой авиации в рамках проверки боевой готовности

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (12:00)

Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, отразили удары условного воздушного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М2», были подняты по сигналу «Тревога». Совершив 150-километровый марш на общевойсковой полигон, зенитчики отработали задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет.

Кроме того, военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательную группу и отразили атаку ударных дронов.

В мероприятиях проверки боевой готовности принимают участие более 1 тыс. военнослужащих соединения и задействовано свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302843@egNews

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