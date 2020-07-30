За период полевых занятий со снайперами планируется провести более сотни огневых тренировок

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (05:06)

Во время занятий на общевойсковом полигоне Цугол военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, отработали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.

Так, несколько десятков снайперов прошли спецкурс по скоростной стрельбе из снайперской винтовки Драгунова.

В составе снайперских пар личный состав совершал скрытые переходы на несколько километров, бесшумно обходя сторожевые заставы, блокпосты и секреты с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

В ходе занятий снайперы большое внимание уделяли маскировке. Так, после ликвидации заданных целей снайперы «исчезали» используя особенности рельефа местности. Подготовка была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар.

В тоже время, на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия с подразделениями снайперов ВВО проводятся специальные занятия под руководством опытных инструкторов, прошедших специальное обучение в учебном центре Минобороны.

При обучении снайперов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России». Суть данных методик заключается в создании на занятиях по стрельбе постоянно меняющейся мишенной обстановки, сложных условий выполнения упражнений, а также внедрение в процесс обучения соревновательных элементов.

В ходе спецкурса военнослужащим предстоит изучить технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы будут учиться готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.

За период полевых занятий со снайперами планируется провести более сотни огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них около половины — ночью.

Новости по теме:

Метки:

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304541@egNews