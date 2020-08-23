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Agenparl

Заседание глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (15:00)

Совместное заседание глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.

По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

«Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ», – сказал российский министр на встрече, которая прошла на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Он поблагодарил коллегу за участие контингента ВС Армении в Параде Победы на Красной площади 24 июня и отметил высокий уровень подготовки военнослужащих.

«Это большое, знаковое для нас всех мероприятий. Это наш общий праздник. Праздник фактически одного народа», – сказал Сергей Шойгу.

По мнению главы Минобороны, отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества должны передаваться из поколения в поколение, как и память великих подвигах отцов и дедов, укрепляться с каждым годом.

Глава Минобороны РФ пожелал командам из Армении побед в Армейский международных играх и предложил коллеге обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309150@egNews

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