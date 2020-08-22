sabato, Agosto 22, 2020
Breaking News

LA COLONNA MARIANA DI PRAGA CONSACRATA DAL CARDINALE DUKA

PAOLO VI IN AMERICA LATINA, IL SESSANTOTTO DELLA CARITà

L’OMS ANNUNCIA: PANDEMIA SCONFITTA ENTRO DUE ANNI

COVID, SALVINI: IL GOVERNO HA IGNORATO LE PROPOSTE DELLE SCUOLE CATTOLICHE. CONTE-AZZOLINA…

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 22 AGOSTO

IN MALAWI ARRIVANO I RESPIRATORI DONATI DAL PAPA

COVID, SALVINI: SBARCHI, CLANDESTINI IN FUGA E MINACCE AI SINDACI. ROMANZO CRIMINALE…

CS_SCUOLA. MINISTERO: DALL’1 SETTEMBRE RECUPERO APPRENDIMENTI, DAL 14 LE LEZIONI

FRANCESCO: NON SI USA IL NOME DI DIO PER TERRORIZZARE LA GENTE

AYUSO: LA FRATELLANZA è UNA IDENTITà CHE RISPETTA LE DIFFERENZE

Agenparl

Западный военный округ отмечает 156-ю годовщину формирования

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (15:15)

Сегодня личный состав Западного военного округа отмечает 156-ю годовщину формирования округа, в соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения, лучшие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами.

«Свой профессиональный праздник военнослужащие ЗВО, как и положено, встречают на полигонах, лагерных сборах, занятиях по боевой подготовке и боевом дежурстве. Западный военный округа всегда будет гарантом стабильности и мира на западном направлении», – сказано в поздравлении военнослужащим от командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева.

Западный военный округ, являющийся правопреемником Ленинградского (Петербургского, Петроградского) и Московского военных округов, берет начало от издания 10 (22) августа 1864 года приказа Военного министра об образовании военно-окружных управлений. 1 сентября 2010 г. управления ЛенВО и МВО были переформированы в объединённое стратегическое командование Западного военного округа.

В настоящее время в боевой состав Западного военного округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72Б-3М, бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35С, вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и др. 

Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308968@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More