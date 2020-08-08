Занятия по преодолению водной преграды в соединении Воздушно-десантных войск

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020

08.08.2020 (14:29)

В соответствии с планом подготовки соединения с личным составом парашютно-десантного батальона на вододроме полигона «Сосновый Бор» прошло занятие по форсированию водной преграды боевыми машинами на плаву.

В ходе практических занятий экипажи боевых машин десанта (БМД-2) отработали нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и в той же последовательности обратно.

Ширина водной преграды составляет 70 метров. Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков – водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки.

Всего на занятие было привлечено около 50 военнослужащих, 5 машин БМД-2, БТР-Д – 3 машины БТР – 3Д – 2 машины.

Занятие проведено в строгом соответствии с требованиями «Курса вождения боевых и специальных машин ВДВ 2018 года», «Руководства по преодолению преград боевыми машинами 2001 года».

Перед выполнением упражнения был проведен инструктаж должностных лиц у начальника полигона.

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