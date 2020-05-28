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Замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил готовность соединений и частей Центрального военного округа к летнему периоду обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 28 maggio 2020

27.05.2020 (23:00)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверили готовность к летнему периоду обучения дислоцирующихся в Тоцком соединений и частей, а также учебно-материальную базу на полигоне Тоцкое

В ходе инспекции мероприятий подготовительного периода и готовности соединений и частей к летнему периоду обучения были проверены качество проведенных с сержантами сборов, отдельные элементы полигонного оборудования, наличие запасов материальных средств в полигонных мастерских и готовность техники учебно-боевой группы к летнему периоду обучения.

Замглавы военного ведомства обратил внимание на качество учебно-материальной базы полигона. В том числе отметил крытые площадки для отработки вопросов борьбы с беспилотными летательными аппаратами и площадки для армейской тактической стрельбы.

Также заместителю Министра обороны представили оборудованное на полигоне учебное место для обучения борьбе с так называемыми «джехад-мобилями».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294691@egNews

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