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Home » Замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку и оснащение тактической группы Северного флота

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку и оснащение тактической группы Северного флота

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (11:00)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Северного флота проверили ход боевой подготовки, укомплектованность и оснащение тактической группы Северного флота в самой северной точке России.

В рамках рабочей поездки замглавы военного ведомства проверил организацию боевой подготовки, действия дежурных сил и средств по вводным, а также укомплектованность и оснащение тактической группы Северного флота на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

В ходе проверки замминистра ознакомился с возможностями тактической группы, а также с условиями проживания и жизнедеятельности военнослужащих.

На совещании, посвященном результатам проверки, заместитель Министра обороны отметил положительные стороны организации службы и жизнедеятельности военнослужащих тактической группы, а также поставил задачи командованию, выполнение которых повысит качество жизни на острове и увеличит мотивацию к качественному несению военнослужащими боевого дежурства.

«Тактическая группа Северного флота, дислоцирующаяся на острове Земля Александры, является нашим северным рубежом, передовым оплотом северной границы нашей страны. Это самый суровый край, что накладывает особый отпечаток на организацию здесь боевого дежурства. В таких условиях нельзя расслабляться ни на минуту. Здесь важен каждый элемент военной службы и обеспечения жизнедеятельности военнослужащих, мелочей здесь нет», – сказал Юнус-Бек Евкуров.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288928@egNews

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