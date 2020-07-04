Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020
04.07.2020 (18:05)
В подмосковном Алабино определились победители всеармейского этапа одного из самых зрелищных конкурсов Армейских игр «Танковый биатлон».
Наградить победителей приехали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Евкуров и главком Сухопутных войск генерал армии Салюков.
«Поздравляю вас с победой. Вы лучше других справились с поставленной задачей и заслуженно вошли в состав сборной России по «Танковому биатлону». Ваше мастерство и воля дают вам высокое право защищать честь нашей страны в международных соревнованиях. Желаю вам успехов в подготовке к международному этапу и в ходе Армейских игр», – сказал победителям Юнус-Бек Евкуров.
В этом году всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» проходил в подмосковном Алабино с 29 июня по 4 июля. Международный этап пройдет также в Алабино с 23 августа по 5 сентября.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300312@egNews