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Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (18:05)

В подмосковном Алабино определились победители всеармейского этапа одного из самых зрелищных конкурсов Армейских игр «Танковый биатлон».

Наградить победителей приехали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Евкуров и главком Сухопутных войск генерал армии Салюков.

«Поздравляю вас с победой. Вы лучше других справились с поставленной задачей и заслуженно вошли в состав сборной России по «Танковому биатлону». Ваше мастерство и воля дают вам высокое право защищать честь нашей страны в международных соревнованиях. Желаю вам успехов в подготовке к международному этапу и в ходе Армейских игр», – сказал победителям Юнус-Бек Евкуров.

В этом году всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» проходил в подмосковном Алабино с 29 июня по 4 июля. Международный этап пройдет также в Алабино с 23 августа по 5 сентября.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300312@egNews

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