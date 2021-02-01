Замминистра высшего образования и науки посетил комплекс Пермского Политеха

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 01 febbraio 2021

В ходе рабочего визита в Пермский край заместитель министра высшего образования и науки РФ Алексей Медведев познакомился с деятельностью и итогами работы НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование», якорным участником которого является Пермский Политех.

Во время экскурсии он посетил лаборатории физики нефтяного и газового пласта, нефтепромысловой химии, компьютерной томографии, повышения нефтеотдачи пластов, осложнений при добыче и транспортировке нефти. Кроме того, Алексею Медведеву был представлен опыт и возможности НОЦ по организации практико-ориентированного обучения. С момента создания Центра разработаны 22 новые образовательные программы и более 80 программ дополнительного профессионального обучения (ДПО). Это позволило компаниям-партнерам НОЦ увеличить долю работников, прошедших такие программы с 9 до 10. Более 200 студентов стали участниками телемостов и мастер-классов с действующими специалистами компаний — инженерами и топ-менеджерами. Более 60 молодых ученых прошли обучение по программам Центра развития компетенций — повысили свой уровень в управлении проектами, лидерстве и презентационных навыках. Кроме того, в настоящий момент по направлениям НОЦ обучается более 500 иногородних и иностранных студентов, большая часть из них— будущие нефтяники из Ирака. За 2020 год этот показатель вырос на 11%.

— Особенностью практико-ориентированного обучения в НОЦ является подготовка специалистов для конкретного индустриального партнера, — подчеркнул ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. — Например, ЛУКОЙЛ, ПНППК, Авиадвигатель разрабатывают учебные планы с нами вместе, у них есть базовые кафедры, их специалисты привлечены к обучению, студенты знакомятся именно с теми технологиями, которые есть на этом предприятии и участвуют в исследованиях, которые университеты осуществляют для компании. Преподаватели тоже участвуют в таких исследованиях, что позволяет им повышать квалификацию.

— Если раньше студенты приходили, и мы не могли поставить их ни на какую работу, потому что их знания нам не подходили, то сейчас после выпуска из вуза, они работают с самого первого часа после прихода в компанию. При этом мы всегда говорим, что мы готовим специалистов для всего топливно-энергетического комплекса и выпускники могут пойти в любую компанию, — отметил начальник департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2021/02/01/11171/