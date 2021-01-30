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Agenparl

Заместитель главнокомандующего ВКС по МТО проверил Энгельсское соединение дальней авиации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 gennaio 2021

31.01.2021 (00:05)

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по материально-техническому обеспечению генерал-майор Забит Хеирбеков проверил соединение дальней авиации, дислоцированное в Саратовской области.

В ходе рабочей поездки он проинспектировал условия содержания техники в парках, организацию питания летного и инженерно-технического состава, выполнение текущего ремонта зданий и сооружений сторонними организациями.

Также были осмотрены объекты инфраструктуры – летное поле, учебно-материальная база и другие. Особое внимание было уделено проверке внешнего вида военнослужащих всех категорий и их военной формы одежды, включая парадную, повседневную и летно-техническую.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341484@egNews

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